عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

أدى رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.



وخاص ربيعة تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، حيث يعاني من إجهاد عضلي ولم يشارك في التدريبات الجماعية..



وباتت فرص لحاق ربيعة بمواجهة الزمالك غدًا صعبة للغاية لعدم مشاركته في التدريبات الجماعية.



ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.