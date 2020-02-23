بهذه الكلمات.. محمد أنور يوجه رسالة لـ مجدي يعقوب

نشر الفنان محمد أنور، صورة للدكتور مجدي يعقوب عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وظهر بالصورة السير مجدي يعقوب برفقة مجموعة من الأطفال.وعلق على الصورة قائلاً: "الراجل ده المفروض يبقي رقم واحد والترند والهتشتاج وكل حاجة حلوة علي النت لة عشر سنين قدام مثلاً، موضحُا كفاية بقي ننشر الفضايح ومشاكل وناس ملهاش لازمة ونعليها وبعدين نقول الناس دي اتشهرت أزاي.ونالت الصورة الكثير من الإعجابات والتعليقات من قبل متابعيه ومن أبرز التعليقات ده وجوده في مصؤ وكل الدنيا مثل الهرم مثل النيل مثل كل حاجة حلوة بالعالم ربنا يشفيه ويعافيهوفي سياق أخر تعرض الدكتور "مجدى يعقوب" لسقوط مفاجئ أثناء تكريمه فى حفل صناع الأمل في مدينة الإمارات، بحضور نائب رئيس دولة دبي الشيخ محمد بن راشد.