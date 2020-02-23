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القباج: الشفافية ومكافحة الفساد وميكنة الخدمات أهم أولويات الوزارة

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:58 م
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نڤين القباج
نڤين القباج
آيات عامر
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نظمت الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأحد، لقاءا بوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نڤين القباج، بحضور عدد من مديري الموارد البشرية بالشركات الأعضاء بالغرفة.

وأكدت القباج، أن الاستثمار في البشر أحد أهم أهداف الوزارة، موضحة أن مديري الموارد البشرية هم أكثر الناس تقديرا للاستثمار في البشر.

واستعرضت "القباج" خلال اللقاء استيراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، مؤكدة أهمية توثيق العلاقة بالقطاع الخاص وأعضاء الغرف التجارية والاستفادة من تجارب الشركات الناجحة في الاستثمار في الكفاءات البشرية.

وشددت على اهتمام الوزارة خلال الفترة القادمة بالاستثمار في البشر وإطلاق برنامج لدعم الوعي لتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتماما كبيرا ببناء قواعد البيانات في مجالات الدعم النقدي والجمعيات الأهلية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحسين استهداف الأولى بالرعاية وخصوصا أن الوزارة حاليا تخدم أكثر من ٣٦ مليون مواطنا بشكل مباشر.

وأكدت تبني استيراتيجية لمكافحة الفساد على كافة المستويات بداية من تشديد الرقابة على دور الرعاية ومنح الرقابة المجتمعية وميكنة كافة الخدمات والربط الإلكتروني بين إدارات ومديريات الوزارة على مستوى الجمهورية.

وشددت "القباج" على تبني الوزارة لمفهوم العدالة الاجتماعية باعتباره الأساس في العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة، وتسعى كافة البرامج في الوزارة لتحقيق أعلى معدلات العدالة الاجتماعية.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أيضا، خطوات تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

وشهد اللقاء نقاشا مفتوحا بين وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور حول قانون التأمينات الموحد وأهم التساؤلات التي تشغل العاملين بالقطاع الخاص في حضور سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، والمستشار أحمد الشحات المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبدالموجود مدير الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
القباج: الشفافية ومكافحة الفساد وميكنة الخدمات أهم أولويات الوزارة
القباج: الشفافية ومكافحة الفساد وميكنة الخدمات أهم أولويات الوزارة
القباج: الشفافية ومكافحة الفساد وميكنة الخدمات أهم أولويات الوزارة
القباج: الشفافية ومكافحة الفساد وميكنة الخدمات أهم أولويات الوزارة
القباج: الشفافية ومكافحة الفساد وميكنة الخدمات أهم أولويات الوزارة
القباج: الشفافية ومكافحة الفساد وميكنة الخدمات أهم أولويات الوزارة
القباج: الشفافية ومكافحة الفساد وميكنة الخدمات أهم أولويات الوزارة
القباج: الشفافية ومكافحة الفساد وميكنة الخدمات أهم أولويات الوزارة
القباج: الشفافية ومكافحة الفساد وميكنة الخدمات أهم أولويات الوزارة
القباج: الشفافية ومكافحة الفساد وميكنة الخدمات أهم أولويات الوزارة
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الكلمات المفتاحية

الغرفة التجارية الأمريكية الشركات التضامن الاجتماعي

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