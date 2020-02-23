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ننشر تحقيقات النيابة في واقعة دهس فتاة أمام المتحف المصري

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:57 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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كشفت تحقيقات نيابة قصر النيل الجزئية التي أجرتها في واقعة إصابة فتاة بعد دهسها سيارة ملاكي أمام المتحف المصري أن الفتاه تدعى "إسراء. ح" في العقد الثاني من العمر، أثناء سيرها في شارع المتحف المصري قامت سيارة ملاكي مسرعة بدهسها، وتبين من التحقيقات أن الفتاه كانت برفقة خطيبها، وكانت بانتظار حفل زفافها المقرر له بعد أسبوعين.

وأضافت التحقيقات أن الحادث أدى إلى إصابة الضحية بكسور متفرقة في الجسد وكسر بالساق الشمال ودخولها في غيبوبة.

تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، بلاغا يفيد بتعرض فتاة لحادث دهس أمام شارع المتحف المصري دائرة قسم قصر النيل، وتبين أن الضحية كانت بصحبة خطيبها، وأثناء عبورهما الطريق دهسها قائد سيارة ملاكي، وفر هاربًا.

وعلى الفور تم نقل الفتاة إلى المستشفى وتخضع للعلاج، ومازالت أجهزة الأمن تكثف جهودها لضبط المتهم، بعد أن تحرر المحضر رقم 816 جنح قصر النيل، وتولت النيابة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

مصر تحقيقات النيابة المتحف المصري اخبار

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