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بادجي يشارك في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الزمالك

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:56 م
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بادجي
بادجي
علي نبوي
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انتظم السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان بادجي قد تغيب عن مران الفريق الأحمر الجماعي بالأمس بعدما استأنف التدريبات بعد العودة من الإمارات.

وأعلن بادجي جاهزيته لمواجهة الأهلي غدًا أمام الزمالك بعد مشاركته بشكل طبيعي في المران.


ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
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