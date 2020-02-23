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افتتاح أول نموذج محاكاة ببنات عين شمس

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:55 م
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نموذج محاكاة
نموذج محاكاة
أية حمروشي
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افتتحت الدكتورة رقية شلبى عميدة كلية البنات جامعة عين شمس نموذج محاكاة الحكومة المصري بعنوان "حكومة النساء" بحضور الدكتورة هيام الزهد وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب وعلا مصطفي مديرة رعاية الشباب وغادة موسي مسؤولة النشاط الثقافي ويحيى حسن منسق عام الأنشطة والطالبة سماء عيسي رئيسة الاتحاد ولفيف من الطالبات.

حيث نظم إتحاد الطالبات نموذج المحاكاة وتناولت المحاضرة الأولى التى ألقاها وجيه صادق المحامي بالجامعة تدريب الطالبات علي المهارات الحياتية اللازمة للإشتراك بنموذج المحاكاة والنظم والمفاهيم السياسية.
افتتاح أول نموذج محاكاة ببنات عين شمس
افتتاح أول نموذج محاكاة ببنات عين شمس
افتتاح أول نموذج محاكاة ببنات عين شمس
افتتاح أول نموذج محاكاة ببنات عين شمس
افتتاح أول نموذج محاكاة ببنات عين شمس
افتتاح أول نموذج محاكاة ببنات عين شمس
افتتاح أول نموذج محاكاة ببنات عين شمس
افتتاح أول نموذج محاكاة ببنات عين شمس
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الكلمات المفتاحية

نموذج محاكاة كلية البنات جامعة عين شمس

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