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مصيف بلطيم" يستعد لاستقبال صيف 2020 بإزالة الإشغالات (فيديو)

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:54 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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ترأس محمد رجب إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ، حملة مكبرة لإزالة التعديات والأكشاك الغير مرخصة في مختلف أنحاء المدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

حيث أكد إمام، أنه قد تم تنفيذ 30 قرار إزالة علي مساحة 8000 متر، وبذلك ترتفع حالات الإزالة التي تم تنفيذها إلي 70 حالة إزالة بإجمالي 13000 متر تقريبا، وأن ذلك يأتي فى إطار خطة التطوير لمدينة مصيف بلطيم والاستعداد لإستقبال صيف 2020.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد أكد أنه حاليا يتم استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم على مساحة 40 ألف م2، وتضم محطة معالجة و2 محطة رفع واحدة رئيسية والأخرى فرعية، بتكلفة 300 مليون جنيه على مساحة 10 أفدنة بقدرة 22 ألف م3يوم ومن المقرر الانتهاء من أعمال التنفيذ في مايو 2020م.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن مشروع الصرف الصحي بمصيف بلطيم، يخدم 200 ألف نسمة بمدينة مصيف بلطيم والقرى، مؤكدًا أن مشروعات الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتنفيذها لخدمة أهالي كفرالشيخ.
مصيف بلطيم" يستعد لاستقبال صيف 2020 بإزالة الإشغالات (فيديو)
مصيف بلطيم" يستعد لاستقبال صيف 2020 بإزالة الإشغالات (فيديو)
مصيف بلطيم" يستعد لاستقبال صيف 2020 بإزالة الإشغالات (فيديو)
مصيف بلطيم" يستعد لاستقبال صيف 2020 بإزالة الإشغالات (فيديو)
مصيف بلطيم" يستعد لاستقبال صيف 2020 بإزالة الإشغالات (فيديو)
مصيف بلطيم" يستعد لاستقبال صيف 2020 بإزالة الإشغالات (فيديو)
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مصر كفرالشيخ بلطيم اخبار

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