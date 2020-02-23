اتحاد الكرة ينشر حيثيات قرار إيقاف كهربا لنهاية الموسم

قام الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى فى نشر حيثيات إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي، والكى أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد امس إيقافه حتى نهاية الموسم.





وجاء حيثيات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم لإيقاف كهربا، كالأتى :





توجه متعمدًا نحو اللاعب عبد الله جمعة وتعدى عليه بالضرب مما أدى إلى حدوث الاشتباكات وكان هو المتسبب الرئيسي في أحداث المباراة التي أظهرت الرياضة المصرية بشكل يخالف السلوك الرياضى القويم و الروح الرياضية.





- قيامه بدفع يد الحكم بعد قرار طرده متعمدًا الاستمرار في سوء السلوك .





- الاندفاع نحو لاعبي الزمالك أثناء احتفالهم والتعدي عليهم بالضرب





وجائت قرارات اللجنة كالأتي :





إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.



إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.





إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.





إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.





تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.



