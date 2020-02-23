غرناطة يفوز على أوساسونا بثلاثية بالدوري الإسباني

فاز فريق غرناطة على مضيفه اوساسونا 3 /صفر اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وسجل المهاجم الفنزويلي داروين ماتشيز الهدفين الأول والثاني لغرناطة في الدقيقتين الرابعة و28 وتكفل الفرنسي ديميتري فولكييه بالهدف الثالث في الدقيقة 41.



