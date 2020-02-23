Advertisements
Advertisements
Advertisements

غرناطة يفوز على أوساسونا بثلاثية بالدوري الإسباني

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
فاز فريق غرناطة على مضيفه اوساسونا 3 /صفر اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل المهاجم الفنزويلي داروين ماتشيز الهدفين الأول والثاني لغرناطة في الدقيقتين الرابعة و28 وتكفل الفرنسي ديميتري فولكييه بالهدف الثالث في الدقيقة 41.

ورفع غرناطة رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد اوساسونا عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن حيثيات قرارات عقوبات السوبر المصري

منذ أقل من ساعة

صدمة جديدة لجماهير برشلونة

منذ ساعة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة عمرو فهمي سكرتير الكاف السابق

منذ ثلث ساعة

عاجل.. براءة صانع ألعاب الزمالك من أزمة مباراة السوبر

منذ 42 دقيقة

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

تأهيل 8 لاعبين في الزمالك استعدادا للقمة

منذ 34 دقيقة

مفاجأة في قائمة برشلونة لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم بالبرلمان

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد أزمة كورونا.. حسم مصير مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أخلاق الفرسان.. نجم الزمالك يعتذر للاعبي الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

ننفرد بنشر تفاصيل مقر وزارة الإعلام الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

12:35 م

عاجل.. إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم بالبرلمان

03:16 م

مفاجأة في قائمة برشلونة لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا

03:32 م

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

10:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status