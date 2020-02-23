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غرناطة يفوز على أوساسونا بثلاثية بالدوري الإسباني
الأحد 23/فبراير/2020 - 04:29 م
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وكالات
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فاز فريق غرناطة على مضيفه اوساسونا 3 /صفر اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل المهاجم الفنزويلي داروين ماتشيز الهدفين الأول والثاني لغرناطة في الدقيقتين الرابعة و28 وتكفل الفرنسي ديميتري فولكييه بالهدف الثالث في الدقيقة 41.
ورفع غرناطة رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد اوساسونا عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.
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