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عاجل.. ترامب: سنوقع اتفاق سلام مع طالبان الأفغانية

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:23 م
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الرئيس الأمريكي - ترامب
الرئيس الأمريكي - ترامب
الفجر
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستقوم بتوقيع اتفاق سلام مع حركة "طالبان" الأفغانية، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وكان ترامب، قد قال يوم الثلاثاء، إن "هناك فرصة لعقد اتفاق سلام مع حركة طالبان في أفغانستان، ونحن نتفاوض معها، ومستمرون في التفاوض منذ فترة، وسنرى ما سيحدث".

هذا وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، في وقت يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة الأفغانستية، في وقت سابق، فوز الرئيس الأفغاني أشرف غني بالانتخابات الرئاسية المؤجل إعلان نتائجها منذ العام الماضي، بنسبة 50,64% من الأصوات.

ونقل تلفزيون "طلوع" الأفغاني أن "النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة أظهرت فوز الرئيس أشرف غني بالانتخابات الرئاسية"، موضحا أن "غني حصل على 50,64% من الأصوات".

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