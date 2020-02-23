لاتسيو يفوز على جنوى ويقترب من يوفنتوس بصدارة الدوري الإيطالي





اصبح فريق لاتسيو على بعد نقطة واحدة من صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه المثير على مضيفه جنوه 3 /2 اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.





ومهد لاتسيو للفوز منذ اللحظات الأولى ، إذ تقدم أدام ماروسيتش بهدف بعد مرور دقيقتين فقط ثم أضاف شيرو إيموبيلي الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 51 .





ورد فرانشيسكو كاساتا بهدف لجنوه في الدقيقة 57 قبل أن يسجل دانيلو كاتالدي الهدف الثالث للاتسيو في الدقيقة 71 ثم سجل دومينيكو كريشيتو الهدف الثاني لجنوه في الدقيقة الأخيرة.



