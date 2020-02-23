إصابة 75 شخصاً جراء ضرب زلزال لإيران





قال رئيس قسم الخدمات الطبية الطارئة في مدينة خوي في شمال غرب إيران مجتبى كماري ، مساء اليوم الأحد، "ارتفع عدد المصابين في إيران إلى 75، نتيجة الزلزال الذي ضرب الحدود التركية الإيرانية".





وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن 25 شخصًا أصيبوا بسبب الزلزال.





وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في وقت سابق، وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين، بسبب الزلزال الذي ضرب الحدود التركية الإيرانية، صباح اليوم، لافتاً إلى أن هناك مواطنون أتراك مازالوا عالقين تحت الأنقاض.





وأضاف صويلو: "لقي 7 أتراك مصرعهم وأصيب 5 آخرين بولاية فان في الزلزال الذي ضرب الحدود التركية الإيرانية، لا زال هناك مواطنون أتراك تحت الأنقاض"، حسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية .





وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن زلزالا قوته 5,7 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران في وقت مبكر من صباح اليوم.





ونقل المرصد الأوروبي لرصد الزلازل أن "هزة أرضية بقوة 5.7 درجة ضربت غرب إيران، على بعد 141 كيلو مترا من تبريز"، مضيفاً أن الزلزال كان على عمق خمسة كيلومترات، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز" .



