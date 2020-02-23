Advertisements
Advertisements
Advertisements

اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

مواجهات نارية أفضَتْ إلى قرارات حاسمة وصعبة على النجوم- المدرِّبين بهدف اختيار الأفضل بين المشتركين الصغار الذين خاضوا جولات غنائية ثلاثية على الحلبة، في ثاني حلقات مرحلة "المواجهة" من برنامج "the Voice Kids" بموسمه الثالث على "MBC مصر".

 

ومع نهاية الحلقة الثانية من "المواجهة"، نقلت نانسي معها إلى المواجهة الأخيرة كل من محمد إسلام رميح ويوسف حسن؛ فيما نقل حماقي كل من محمد ياسين وعمر عادل وياسمين أسامة؛ واختار عاصي أن ينقل معه آمنة دمق ومارون بو عبسي وأحمد خلوف.

 

الجدير ذكره أنه في الحلقة المقبلة، وضمن المواجهة الأخيرة، ستغني كل موهبة منفردة على المسرح لتكون مهمة المدرِّبين أكثر صعوبة عبر نقل صوتيْن فقط من إجمالي خمسة، إلى الحلقة الختامية الذي سيتوج فيه مشترك واحد باللقب.

 

في تفاصيل الحلقة ومجرياتها

 

حيرة كبيرة يعيشها المدرِّبون في لحظات القرار الأصعب، لأن الموهبة لا تقاس بسنين العمر، ولأن المواهب المشاركة في هذا الموسم من "the Voice Kids"، وخصوصاً من وصل منهم إلى مرحلة "المواجهة"، يستحق كل منهم أن يكون الفائز باللقب، وهذا ما أجمع عليه النجوم الثلاثة.

 

انطلقت المواجهة الرابعة مع فريق نانسي بين محمد الأعسر، محمد إسلام رميح، ويزن كفا في أغنية "لو نويت" لجورج وسوف. ووعدت نانسي بطرب شعبي يدخل القلب من دون استئذان. وكان الأداء مبهراً للمدرِّبين على اعتبار أن الأغنية تليق بأصوات المشتركين الثلاثة، ما ورّط نانسي، قبل أن تحسم قرارها وتختار محمد إسلام رميح بحثاً عن التنويع في فريقها على حد تعبيرها. وكانت المواجهة الختامية في فريق نانسي مع عبد الرحمن سعيد، يوسف حسن وخالد صادق، في أغنية "وله يا وله"، وصفتها نانسي بأنها الأقرب إلى قلبها، واختارت يوسف حسن لينتقل معها إلى المواجهة الأخيرة، لأنه كان الأفضل بين الثلاثة، كما قالت.

 

ثم انتقلت المنافسة إلى فريق حماقي مع ثلاث أصوات تميّزت باللون الغربي في مرحلة "الصوت وبس"، هي: محمد ياسين، أوربا سري الدين وسارة الحاج، الذين وصفهم مدرِّبهم بـ "الفنانين المحترفين وليسوا هواة"، وغنّوا "The Winner takes it all" لفريق أبا (Abba). وعلّق حماقي بالقول: "أمتعتوني وشرفتموني ورفعتم رأسي أنتم الثلاثة"، لكن التزاماً بقواعد البرنامج اختار محمد ياسين كونه غنى بمنتهى السلاسة والقوة على حد تعبيره. وكانت المواجهة الرابعة في فريق حماقي بين مريم حنفي، معاذ عيسى وعمر عادل في أغنية "لما راح الصبر" لشريفة فاضل. وقال حماقي أنه سيخار عمر عادل لأن فيه شيئاً مختلفاً عن الآخرين، يرفع حظوظه بالمنافسة على اللقب. أما آخر المواجهات في فريق حماقي، فكانت نارية بين شوقي عبد الغني، أحمد فايد وياسمين أسامة في أغنية "بالسلام احنا بدينا" لأم كلثوم، وصفها حماقي بـ "المواجهة التاريخية التي سيتذكرها الناس". واختار ياسمين لتنتقل معه إلى المرحلة المقبلة.

 

وكان فريق عاصي آخر المتنافسين، وضمّت المواجهة الثالثة: ماسة تامر، نور الهدى تركي، آمنة دمق، في أغنية "الليالي" لميادة الحناوي. ووقع اختيار عاصي على آمنة دمق، وقال "فاجأني الثلاثة بطريقة غنائهم، لكن آمنة أستاذة في الغناء". وكانت المواجهة الرابعة في فريق عاصي بين ياسمين ناصر الدين، مارون بو عبسي والياس بستان، في أغنية "يا بتفكر يا بتحس" لشيرين. واختار عاصي المشترك مارون بو عبسي ليتأهل مع فريقه إلى المواجهة الأخيرة. ومسك الختام في فريق عاصي - آخر الفرق التي غنت في مرحلة "المواجهة" – أتى عبر منافسة صعبة، ضمت عبد الرحمن الخضور، أحمد خلوف، وعلي المهتدي، في أغنية "لنا الله" لمحمد عبده. وعلّق عاصي اثر انتهائهم من الأغنية بالقول أن كل مشترك أدّى بأسلوبه الخاص وتميّز الثلاثة، وأعتز بهم. ثم نقل عاصي معه إلى المواجهة الأخيرة أحمد خلوف، ووصف صوته بالدافئ والقادر على أداء القدود الحلبية ببراعة، مشيراً إلى أنه بدأ بالتفكير بالأغنية التي سيغنّيها في المرحلة القادمة ليظهر تميّز موهبته.

 

يُعرض برنامج "The Voice Kids" على "MBC مصر"، كل سبت في تمام الساعة 8:30 مساءً، وعُرضت هذه الحلقة السبت 23 فبراير 2020.

اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
اكتمال الفرق الخُماسية قبل المواجهة الأخيرة من "the Voice Kids" على MBC مصر (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

ننفرد بنشر تفاصيل مقر وزارة الإعلام الجديد

منذ ساعة و نصف

أخلاق الفرسان.. نجم الزمالك يعتذر للاعبي الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة عمرو فهمي سكرتير الكاف السابق

منذ 19 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن حيثيات قرارات عقوبات السوبر المصري

منذ ساعة الا ربع

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 21 ساعة

صدمة جديدة لجماهير برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم بالبرلمان

منذ ساعة و 14 دقيقة

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. براءة صانع ألعاب الزمالك من أزمة مباراة السوبر

منذ 40 دقيقة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

تأهيل 8 لاعبين في الزمالك استعدادا للقمة

منذ نصف ساعة

مفاجأة في قائمة برشلونة لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ أقل من ساعتين

بعد أزمة كورونا.. حسم مصير مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

عاجل.. إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم بالبرلمان

03:16 م

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

12:35 م

مفاجأة في قائمة برشلونة لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا

03:32 م

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

10:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status