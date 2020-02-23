Advertisements
Advertisements
Advertisements

القيادة السعودية تهنئ رئيسة أستونيا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:08 م
Advertisements
الملك سلمان وولي العهد
الملك سلمان وولي العهد
الفجر السعودي
Advertisements
قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، خالص التهاني لرئيسة جمهورية أستونيا  كريستي كاليولايد، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية أستونيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع برقية تهنئة للسيدة كريستي كاليولايد رئيسة جمهورية أستونيا، بمناسبة يوم الاستقلال.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية أستونيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوم الاستقلال رئيسة استونيا ذكرى تهنئة القيادة السعودية

أخبار تهمك

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن حيثيات قرارات عقوبات السوبر المصري

منذ أقل من ساعة

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. براءة صانع ألعاب الزمالك من أزمة مباراة السوبر

منذ 43 دقيقة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة جديدة لجماهير برشلونة

منذ ساعة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ أقل من ساعتين

ننفرد بنشر تفاصيل مقر وزارة الإعلام الجديد

منذ أقل من ساعتين

تأهيل 8 لاعبين في الزمالك استعدادا للقمة

منذ 35 دقيقة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في قائمة برشلونة لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

بعد أزمة كورونا.. حسم مصير مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم بالبرلمان

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. وفاة عمرو فهمي سكرتير الكاف السابق

منذ ثلث ساعة

أخلاق الفرسان.. نجم الزمالك يعتذر للاعبي الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى الاستقلال

القيادة تهنئ الرئيس البلغاري بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس بنجلاديش بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الفلبين

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بنين بذكرى استقلال بلاده

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

12:35 م

عاجل.. إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم بالبرلمان

03:16 م

مفاجأة في قائمة برشلونة لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا

03:32 م

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

10:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status