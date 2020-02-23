القيادة السعودية تهنئ رئيسة أستونيا بمناسبة ذكرى استقلال بلادها

قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، خالص التهاني لرئيسة جمهورية أستونيا كريستي كاليولايد، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية أستونيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع برقية تهنئة للسيدة كريستي كاليولايد رئيسة جمهورية أستونيا، بمناسبة يوم الاستقلال.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية أستونيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.