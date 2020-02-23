السيسي يوجه بانخراط الشباب والقطاع الخاص في أنشطة مشروعات البيئة

وجه بتحقيق التكامل والتناغم ما بين تنمية القطاع البيئى واستغلاله سياحياً واستثمارياً وبين المردود الصحى والمجتمعى على المواطنين، كما وجه الرئيس السيسي بانخراط الشباب والقطاع الخاص فى أنشطة مشروعات وزارة البيئة.





كما وجه الرئيس بتقديم المحميات الطبيعية للسياحة العالمية بتطويرها على نحو يليق بقيمتها وبمكانة مصر، وليكون ذلك التطوير قيمة مضافة لتلك المواقع الطبيعية الفريدة على نحو يعزز من مكانتها على خريطة المواقع السياحية المتميزة على مستوى العالم.





يذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أجرت جولة تفقدية لمتابعة بدء المرحلة الثانية لتطوير محمية أبوجالوم والترويج للسياحة البيئية بالمحميات الطبيعية حيث تختلف طبيعتها وثرواتها وفق موقعها لتمنح مصر تنوعًا وغنى في أنشطة السياحة البيئية.