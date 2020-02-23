ننشر حالة الطقس غدا الإثنين 24/2/2020 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الإثنين، الموافق 24/2/2020، حيث يسود البلاد طقسا باردا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدلا على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.





وأكدت الأرصاد الجوية أن هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد، متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر تمتد إلى شمال سلاسل الجبال، ومتوسطة ورعدية أحيانًا على شمال الصعيد، ومتوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.





وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية رياحا معتدلة، تنشط أحيانًا على شمال الصعيد، ونشطة غربًا على السواحل الشمالية الغربية، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ونشطة مثيرة للأتربة على جنوب الصعيد.





وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.





وعن درجات الحرارة المتوقعة

الصغرى والعظمى

القاهرة 11– 15

الإسكندرية 12 – 16

قنا 8- 20

الأقصر 9- 20

أسوان 11 – 20