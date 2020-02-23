Advertisements
Advertisements
Advertisements

"عبدالعال" يهنئ النائب كريم درويش على رئاسته للجمعية البرلمانية للمتوسط

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:07 م
Advertisements
الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال
عبداللطيف هيبة
Advertisements
هنأ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على توليه رئاسة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، حيث تسلم "درويش" رئاسة الجمعية من السفيرة علياء بوران سفير المملكة الأردنية الهاشمية بواشنطن ولندن، والتي شغلت منصب رئيس الجمعية البرلمانية لمنطقة المتوسط للعام الماضي، وتولى درويش منصب نائب الرئيس ورئيس اللجنة الدائمة الثانية المعنية بالشئون الاقتصادية والاجتماعية بالجمعية، وتم تسلم رئاسة الجمعية في اجتماعاتها التي عقدت يومي 20 و21 من شهر فبراير الجاري.

وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة.

وأحال عبدالعال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري إلى لجنة الشئون الدستورية التشريعية، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتى الشئون الدينية والتضامن الاجتماعي.

كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 96 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان.

كما أحال مشروع قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي التضامن والخطة والموازنة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كريم درويش برلمان الدكتور علي عبدالعال

أخبار تهمك

عاجل.. براءة صانع ألعاب الزمالك من أزمة مباراة السوبر

منذ 42 دقيقة

تأهيل 8 لاعبين في الزمالك استعدادا للقمة

منذ 33 دقيقة

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن حيثيات قرارات عقوبات السوبر المصري

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في قائمة برشلونة لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ أقل من ساعتين

بعد أزمة كورونا.. حسم مصير مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

أخلاق الفرسان.. نجم الزمالك يعتذر للاعبي الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. وفاة عمرو فهمي سكرتير الكاف السابق

منذ ثلث ساعة

ننفرد بنشر تفاصيل مقر وزارة الإعلام الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 21 ساعة

صدمة جديدة لجماهير برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم بالبرلمان

منذ ساعة و 15 دقيقة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس البرلمان يُحيل قوانين السكة الحديد ونقابة المهندسين ورعاية المبتكرين للجان النوعية

رئيس البرلمان: المجلس ساهم في تحقيق آمال الشعب

رئيس البرلمان: مواجهة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي يحتاج إلى التكاتف

غضب برلماني بأول جلسة بالانعقاد الأخير.. ورسالة شديد اللهجة لـ"عبدالعال"

"عبدالعال" يدعو النواب لتعديل رغبات انضمامهم للجان النوعية

عبدالعال يفتتح ثان جلسات البرلمان بدور الانعقاد الأخير

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

12:35 م

عاجل.. إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم بالبرلمان

03:16 م

مفاجأة في قائمة برشلونة لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا

03:32 م

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

10:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status