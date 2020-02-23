محلي مدينة أبشواى: تطبيق غرامة مالية للانتظار الخاطئ للسيارات



وتابع أعمال رفع مخلفات الحفر الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات من شارع الجمهورية بمنطقة كازيون حفاظا على الشكل العام ومنعًا لانتشار الأتربة.



قاد مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواى، بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، حملة مكبرة بشوارع المدينة مكونة من قسم الإشغالات ووحدة مرور أبشواى.شملت الحملة وضع استيكرات مخالفة انتظار خاطئ لكل السيارات المتوقفة بالشوارع العامة والتى تسبب ازدحام واختناق مروري، حيث يتم تطبيق غرامة مالية تتراوح بين 200 جنيه إلى 500 جنيه.وتعتبر هذه الخطوة كبداية تحذيرية لأصحاب السيارات وعدم ترك السيارات بالشوارع العامة واصطناع اختناقات مرورية، حيث سيتم تغليظ العقوبة والمخالفة خلال الأيام القادمة.كما قام قسم الاشغالات بالوحدة وبحضور رئيس المركز، والأستاذ خليفة روبي رئيس القسم برفع الاشغالات والعوائق من الطريق العام، والتحفظ على المضبوطات لتطبيق غرامات اشغال الطريق على المخالفين.وتفقد رئيس المركز فى الصباح الباكر مقر الحملة (جراج الوحدة)، للتأكد من جاهزية المعدات وتحرك المعدات للقيام باعمالها اليومية.