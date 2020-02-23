اليوم.. 'الأعلى الإعلام' يناقش تطبيق كود الطفل

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة إعداد كود الطفل بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لبحث تطبيق وسائل الإعلام المختلفة، المسموعة والمرئية والمقروءة، لكود الطفل الذي كان قد أعده المجلس سابقًا.





وكان قد عقد أعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جلساته التشاورية حول مدونة السلوك الإعلامي للطفل "كود الطفل"، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، بداية من يناير الماضي.





وتتكون المدونة من 7 فصول، وترتكز على 6 مبادئ عامة، وهي:





1- احترام حقوق الطفل في المعاملة كأفراد كاملين يحق لهم التمتع بجميع الحقوق الإنسانية.

2- حماية الأطفال من المحتوى الضار، وسوء المعاملة، والتمييز، والقوالب النمطية، ووالوصم الاجتماعي.

3- توفير محتوى يتمتع بالمصداقية ويمكن الوثوق به، يستند إلى الأمانة، ويعمل على توفير بيئة تمكينية لهم.

4- الحرص على مبدأ المساواة الرامي للنوع الاجتماعي والقدرات.

5- قبول ثقافة احترام الآخر، التي تقوم على التنوع.

6- الإيجابية، من خلال تقديم نماذج إيجابية في مجال الإرشاد الأسري وتوجيه الأطفال.







