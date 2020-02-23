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حملة مشتركة لحيي الدقي وبولاق الدكرور لإزالة الإشغالات

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:56 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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قادا اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي واللواء إيهاب مكاوي رئيس حي بولاق، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والإدارات التنفيذية، حملة لرفع الإشغالات بكوبري مشاة ناهيا.

وأوضح "عبدالفتاح" في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن هذه الحملة تأتي بناءً على شكاوي المواطنين، بوجود مكثف للباعة الجائلين أسفل كوبري مشاه ناهيا وأعلاه، والذي يقع بين حي الدقي وبولاق الدكرور.

من جهته، أكد رئيس حي الدقي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، كما تم مصادرة بضائعهم بمخازن الحي، وتحرير العديد من المحاضر تجاهم.

وتابع: بعد الانتهاء من رفع كافة الإشغالات وإزالتها، تم فتح الكوبري أمام المواطنين وعودة الحركة إلى طبيعتها مرة أخرى، وهو ما يريده المواطن.

وأكد رئيس حي الدقي، أن الهيئة العامة لنظافة الجيزة، قامت برفع جميع المخالفات الموجودة على الأرض، وتم تنظيف المنطقة بالكامل.
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الكلمات المفتاحية

حي بولاق حي الدقي المواطنين الإشغالات

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