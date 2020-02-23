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تويتر يطرح ميزة جديدة للمستخدمين.. تعرف عليها

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:51 م
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بوابة الفجر
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طرح "تويتر" ميزة جديدة على تطبيقه لجعل عملية نشر التغريدات أكثر متعة وعملية، والميزة تكون متاحة عبر تطبيق iOS حاليا.

وتساعد الميزة الجديدة المستخدمين على ربط التغريدات ببعضها وإنشاء تغريدات بمواضيع مختلفة، حسبما نشره موقع روسيا اليوم.

وللحصول على هذه الميزة، يجب على المستخدم الدخول إلى التطبيق، ومن ثم اختيار "إنشاء" تغريدة جديدة، وبعدها الضغط على الشاشة والسحب للأسفل، ليظهر للمستخدم خيار يساعده على ربط التغريدة بأخرى كان نشرها من قبل.

كما تمكن الميزة الجديدة من ربط 3 تغريدات معا لتظهر كلها سوية، حيث يجب على المستخدم الضغط على أيقونة "الثلاثة أزرار" التى تظهر بالقرب من تغريداته، ومن ثم خيار "متابعة الموضوع"، وبعدها اختيار التغريدات التى يرغب بربطها معا.

ويعمل "تويتر" في الفترة الأخيرة على إدخال التعديلات والتحسينات على التطبيق لاجتذاب عدد كبير من المستخدمين
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