Advertisements
Advertisements
Advertisements

"صورتها بموبايلي".. اعترافات جديدة لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:52 م
Advertisements
صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
إيمان عبد العاطي
Advertisements
قالت الخادمة التي التقطت مقطع فيديو لسيدة مسنة داخل منزلها بمنطقة الطالبية وظهرت فيه وهي تبكي، لرفض الخادمة دخولها الحمام، إنها صورت مقطع الفيديو باستخدام هاتفها المحمول لشعورها بالضيق من تكرار طلبها الدخول لدورة المياه، مشيرة أنها قامت بحذفه عقب علمها بتداوله إعلًاميا وبمواقع التواصل الإجتماعى.

وأضافت الخادمة "ص"، 35 سنة، خلال التحقيقات التي أجريت معها، أنها كانت تعمل لدي السيدة المسنة منذ فترة، وتركت العمل قبل عدة أشهر، ولدي محاولتها الرجوع إلى عملها مرة أخرى، رفضوا، متابعة: "نشرت الفيديو علشان انتقم منهم لأنهم قطعوا أكل عيشي".

ونجح رجال مباحث الجيزة، في القبض على السيدة المتهمة في واقعة الفيديو الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك"، وتظهر فيه سيدة مسنة تبكي بشدة لرفض خادمتها إدخالها الحمام، وتم إحالتها النيابة لتولي التحقيق معها لمعرفة دوافعها حول تصويرها الفيديو المشار إليه.

كان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغًا للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من "ح. ح" 75 سنة، مستشار لوزير الكهرباء الأسبق، يقول فيه إنه فوجئ بانتشار مقطع فيديو لزوجته المدعوة "عايدة"، 76 سنة، مصابة بجلطة في المخ تبكي وتتوسل دخول الحمام من سيدة ترفض الاستجابة لطلبها، واتهم خادمته، 35 سنة، كانت تعمل طرفهم، أنها وراء ارتكاب الواقعة، لتركها العمل منذ فترة.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة، وظروفها ودوافعها، وتوصلت تحريات فريق البحث بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى مكان الخادمة، وجار إعداد عدة أكمنة لضبطها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تداولوا مقطع فيديو لسيدة مسنة تبكي بشدة، لرفض فتاة غير معروفة إن كانت قريبتها أو مشرفة دار رعاية، إدخالها الحمام.

وظهرت السيدة المسنة تبكي بشدة، فيما ظهر صوت الفتاة تقول: "أنا مش هدخل حد، هي لسة طالعة من الحمام، هتطلعي قلتي آه هطلع"، مضيفة: "مورناش إحنا إلا الحمام اعمليها على نفسك، وعمي حسين بيقولك اعمليها على نفسك، بس يا عايدة، يلا كملي السندوتش يلا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقطع فيديو مش هدخل حد الحمام الطالبية السيدة المسنة

أخبار تهمك

ننفرد بنشر تفاصيل مقر وزارة الإعلام الجديد

منذ ساعة و نصف

مفاجأة في قائمة برشلونة لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن حيثيات قرارات عقوبات السوبر المصري

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم بالبرلمان

منذ ساعة و 14 دقيقة

تأهيل 8 لاعبين في الزمالك استعدادا للقمة

منذ نصف ساعة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 21 ساعة

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة عمرو فهمي سكرتير الكاف السابق

منذ 19 دقيقة

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ أقل من ساعتين

صدمة جديدة لجماهير برشلونة

منذ ساعة

بعد أزمة كورونا.. حسم مصير مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

أخلاق الفرسان.. نجم الزمالك يعتذر للاعبي الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 5 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. براءة صانع ألعاب الزمالك من أزمة مباراة السوبر

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

محمد صلاح "يحتضن" معجبة بكت لحظة رؤيته (فيديو)

"مش عايز يعيش معاه".. الأم المتهمة بتعذيب ابنها تكشف أسباب جريمتها

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

فيديو "اعمليها على روحك" يُشعل مواقع التواصل.. القصة الكاملة لمسنة أبكت المصريين

تكثيفات أمنية لضبط بطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

النيابة تحقق.. تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "اعمليها على روحك" لسيدة مسنة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

عاجل.. إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم بالبرلمان

03:16 م

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

12:35 م

مفاجأة في قائمة برشلونة لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا

03:32 م

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

10:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status