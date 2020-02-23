"صورتها بموبايلي".. اعترافات جديدة لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

إنها صورت مقطع الفيديو باستخدام هاتفها المحمول لشعورها بالضيق من تكرار طلبها الدخول لدورة المياه، مشيرة أنها قامت بحذفه عقب علمها بتداوله إعلًاميا وبمواقع التواصل الإجتماعى.



وأضافت الخادمة "ص"، 35 سنة، خلال التحقيقات التي أجريت معها، أنها كانت تعمل لدي السيدة المسنة منذ فترة، وتركت العمل قبل عدة أشهر، ولدي محاولتها الرجوع إلى عملها مرة أخرى، رفضوا، متابعة: "نشرت الفيديو علشان انتقم منهم لأنهم قطعوا أكل عيشي".



ونجح رجال مباحث الجيزة، في القبض على السيدة المتهمة في واقعة الفيديو الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك"، وتظهر فيه سيدة مسنة تبكي بشدة لرفض خادمتها إدخالها الحمام، وتم إحالتها النيابة لتولي التحقيق معها لمعرفة دوافعها حول تصويرها الفيديو المشار إليه.



كان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغًا للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من "ح. ح" 75 سنة، مستشار لوزير الكهرباء الأسبق، يقول فيه إنه فوجئ بانتشار مقطع فيديو لزوجته المدعوة "عايدة"، 76 سنة، مصابة بجلطة في المخ تبكي وتتوسل دخول الحمام من سيدة ترفض الاستجابة لطلبها، واتهم خادمته، 35 سنة، كانت تعمل طرفهم، أنها وراء ارتكاب الواقعة، لتركها العمل منذ فترة.



وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة، وظروفها ودوافعها، وتوصلت تحريات فريق البحث بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى مكان الخادمة، وجار إعداد عدة أكمنة لضبطها.



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تداولوا مقطع فيديو لسيدة مسنة تبكي بشدة، لرفض فتاة غير معروفة إن كانت قريبتها أو مشرفة دار رعاية، إدخالها الحمام.



وظهرت السيدة المسنة تبكي بشدة، فيما ظهر صوت الفتاة تقول: "أنا مش هدخل حد، هي لسة طالعة من الحمام، هتطلعي قلتي آه هطلع"، مضيفة: "مورناش إحنا إلا الحمام اعمليها على نفسك، وعمي حسين بيقولك اعمليها على نفسك، بس يا عايدة، يلا كملي السندوتش يلا".

قالت الخادمة التي التقطت مقطع فيديو لسيدة مسنة داخل منزلها بمنطقة الطالبية وظهرت فيه وهي تبكي، لرفض الخادمة دخولها الحمام،