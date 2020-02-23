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وقفة احتجاجية لصيادي كفرالشيخ اعتراضًا على قانون التأمين الجديد (صور)

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:50 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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نظم عشرات الصيادين بمركز البرلس التابع لمحافظة كفرالشيخ، وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام جمعية الصيد الألية، وذلك اعتراضًا على قانون التأمين الجديد الخاص بالعاملين في مجال الصيد.

وطالب الصيادون بإلغاء إلزام صاحب كل مركب صيد بسداد قيمة الإشتراك عن العمال بواقع 15% من الحد الأدنى لأجر مضروبا في عدد العاملين من واقع ترخيص المركب مضروبا في 12 شهر سنويا بقيمة دفع 1800 جنيه سنويا عن كل عامل علي المركب، مؤكدين أنه يعد مغالاة رهيبة وإجحافا لمالك المركب الذي كان يسدد مبلغ 1300 جنيه سنويا للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح الصيادون خلال حديثهم لـ "الفجر"، أن قانون التأمينات الجديد سيكون صاحب مركب الصيد ملزم بسداد أضعاف عشرات هذا المبلغ طبقا لعدد العمال المسجلين بترخيص المركب والذي يبلغ الحد الأدنى له 6 عمال والحد الأقصي يتعدي 30 عامل حسب حجم وقوة المركب، حيث أن العمال علي مراكب الصيد ليست ثابته كما يقول البعض.

و استغاثة الصيادين بالرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالتدخل وإعادة النظر في هذا القانون والذي سيؤدي إلي نتائج سلبية للغاية علي قطاع الصيد، محذرين من توقف أسطول الصيد في مصر إذا تم تطبيق هذا القانون.
وقفة احتجاجية لصيادي كفرالشيخ اعتراضًا على قانون التأمين الجديد (صور)
وقفة احتجاجية لصيادي كفرالشيخ اعتراضًا على قانون التأمين الجديد (صور)
وقفة احتجاجية لصيادي كفرالشيخ اعتراضًا على قانون التأمين الجديد (صور)
وقفة احتجاجية لصيادي كفرالشيخ اعتراضًا على قانون التأمين الجديد (صور)
وقفة احتجاجية لصيادي كفرالشيخ اعتراضًا على قانون التأمين الجديد (صور)
وقفة احتجاجية لصيادي كفرالشيخ اعتراضًا على قانون التأمين الجديد (صور)
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وقفة احتجاجية مصر مركز البرلس كفرالشيخ تأمين اخبار

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