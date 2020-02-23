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الثلاثاء.. الاتفاق على وحدات إسكان اجتماعي لـ'الصحفيين'

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:46 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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تستضيف نقابة الصحفيين، بعد غد الثلاثاء، المهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ لتوقيع بروتوكول حصول النقابة على وحدات بمشروعات الإسكان الاجتماعي في عدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان وعدد من أعضاء مجلس النقابة وقيادات صندوق الإسكان الاجتماعي.

وقال محمد سعد عبد الحفيظ رئيس لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، إن النقابة اتفقت مع مجلس إدارة الصندوق على الحصول على 600 وحدة لمحدودي الدخل، ولغير محدودي الدخل، على أن تعلن تفاصيل الوحدات في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب توقيع البروتوكول الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء المقبل.
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