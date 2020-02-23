الثلاثاء.. الاتفاق على وحدات إسكان اجتماعي لـ'الصحفيين'

تستضيف نقابة الصحفيين، بعد غد الثلاثاء، المهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ لتوقيع بروتوكول حصول النقابة على وحدات بمشروعات الإسكان الاجتماعي في عدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان وعدد من أعضاء مجلس النقابة وقيادات صندوق الإسكان الاجتماعي.



