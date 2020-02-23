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تموين الفيوم: ضبط 590 لتر بنزين وسولار وضبط دقيق بلدي مدعم قبل تهريبهم للسوق السوداء

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:47 م
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أرشيفية
أرشيفية
ريهام على
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة تفتيشية تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل مديرية تموين الفيوم وبرئاسة المهندس رمضان محمد عبدالباقى مدير إدارة تموين مركز أول الفيوم والمهندس هيثم عبدالعاطي رئيس الرقابة والمفتشين وائل وصفي وهاني طه وعزالدين شكري وأحمد محمد رجب.

وتمكنت الحملة من ضبط عدد "350 " لتر بنزين 80 وعدد "240 " لتر سولار بإجمالي الكمية 590 لتر بنزين وسولار قبل بيعهم بالسوق السوداء وتحرر محضر برقم 27 جنح أمن دوله طوارئ بمركز الفيوم اول لسنة 2020.

كما تم ضبط دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز قبل تهريبه للسوق السوداء وتحرر محضر برقم 28 جنح أمن دوله طوارئ ضد صاحب المخبز، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر والمخالفات الأخرى للبدالين التموينيين لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر للمخابز نقص وزن ومواصفات الخبز، وأخطرت النيابة بالتحقيق
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