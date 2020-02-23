أخبار البورصة المصرية .. تعرف علي الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم









أخبار ابورصة المصرية





أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد ، علي تباين بأداء المؤشرات وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية egx30 بنسبة 0.24 % عند مستوى 13688 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01% عند مستوى 1256.1 نقطة ، وهبط مؤشر «egx100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2% عند مستوى 1261.9 نقطة.





الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم





وحرصاً علي متابعة المستمرة لأسعار الأسهم ، ننشر أسعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم ، حيث جاء سهم مطاحن وسط وغرب الدلتا في أول القائمة الحمراء بنسبة 8.3% وبسعر 109.7 جنيه ، تلاه سهم ليسيكو مصر بنسبة 7.4% وبسعر 2.3 جنيه ، ثم سهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 6.4% وبسعر 35.5 جنيهات ، تلاه سهم العامة للصوامع والتخزين وأ×يراً سهم اجواء للصناعات الغذائية – مصر بنسبة 6.1% وبسعر 2.4 جنيه ..





الأسهم الأكثر ارتفاعا بالبورصة المصرية اليوم





إحتل سهم الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) المركز الأول في قائمة الأسهم المرتفعة اليوم ، بنسبة 10% وبسعر 17.8 جنيه ، تلاه سهم الاسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 8.2% وبسعر 2.6 جنيه ثم سهم النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل بنسبة 7.8% وبسعر 31.1 ، وجاء في المركز الرابع سهم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 5% وبسعر 15 جنيه ، وأخيراً سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 4.9% وبسعر 34.9 جنيه.



