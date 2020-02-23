Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار البورصة المصرية .. تعرف علي الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:39 م
Advertisements
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
نيفين سمير
Advertisements


أخبار ابورصة المصرية 

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم  الأحد ، علي تباين بأداء المؤشرات وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية egx30 بنسبة 0.24 % عند مستوى 13688 نقطة، بينما ارتفع  مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01% عند مستوى 1256.1 نقطة ، وهبط مؤشر «egx100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2% عند مستوى 1261.9  نقطة.

الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

وحرصاً علي  متابعة المستمرة لأسعار الأسهم ، ننشر أسعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية  اليوم ، حيث جاء سهم مطاحن وسط وغرب الدلتا في أول القائمة الحمراء بنسبة 8.3% وبسعر 109.7 جنيه ، تلاه سهم ليسيكو مصر بنسبة 7.4% وبسعر 2.3 جنيه ، ثم سهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 6.4% وبسعر 35.5 جنيهات ، تلاه سهم العامة للصوامع والتخزين وأ×يراً سهم اجواء للصناعات الغذائية – مصر بنسبة 6.1% وبسعر 2.4 جنيه ..

الأسهم الأكثر ارتفاعا بالبورصة المصرية اليوم

إحتل سهم الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) المركز الأول في قائمة الأسهم المرتفعة  اليوم ، بنسبة 10% وبسعر 17.8 جنيه ، تلاه سهم الاسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 8.2% وبسعر 2.6 جنيه ثم سهم النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل بنسبة 7.8% وبسعر 31.1 ، وجاء في المركز الرابع سهم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 5% وبسعر 15 جنيه ، وأخيراً سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 4.9% وبسعر 34.9 جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في قائمة برشلونة لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ 33 دقيقة

عاجل.. السطر الذي تسبب في تجاهل شيكابالا وإيقاف كهربا لنهاية الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مدة غياب هازارد تصدم ريال مدريد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أخلاق الفرسان.. نجم الزمالك يعتذر للاعبي الأهلي

منذ 42 دقيقة

ننفرد بنشر تفاصيل مقر وزارة الإعلام الجديد

منذ ساعة و 10 دقيقة

بعد أزمة كورونا.. حسم مصير مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم بالبرلمان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

بيان مجلس الأهلي للرد على عقوبات لجنة الانضباط

منذ حوالي 7 ساعات

انتهاء موسم هازارد في ريال مدريد

منذ ساعة و 23 دقيقة

صدمة جديدة لجماهير برشلونة

منذ 33 دقيقة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

أخبار البورصة.. بنسبة 3.8% القاهرة للأدوية تتصدر الأسهم الأكثر انخفاضاً اليوم

أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 4-12-2019

أخبار البورصة المصرية.. الأسهم الأكثر إنخفاضاً اليوم

المؤشر الرئيسي يقفز وحيدًا.. أخبار البورصة المصرية اليوم

أخبار البورصة المصرية.. الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم

أخبار البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر انخفاضاً اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

عاجل.. إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم بالبرلمان

03:16 م

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

12:35 م

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

02:08 م

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

10:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status