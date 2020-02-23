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أخبار البورصة المصرية .. سهم " فوديكو" يتصدر القائمة الخضراء

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:33 م
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الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم 

ننشر أسعار الأسهم الأكثر إرتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم الأحد ، حيث جاء سهم الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)  في المركز الأول بقائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 10% وبسعر 17.8 جنيه ، تلاه سهم الاسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 8.2% وبسعر 2.6 جنيه ثم سهم النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل بنسبة 7.8% وبسعر 31.1 ، وجاء في المركز الرابع سهم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 5% وبسعر 15 جنيه ، وأخيراً بالمركز الخامس  سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 4.9% وبسعر 34.9 جنيه.

أخبار البورصة المصرية 

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.126 مليار جنيه ، وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية egx30 بنسبة 0.24 % عند مستوى 13688 نقطة، بينما ارتفع  مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01% عند مستوى 1256.1 نقطة ، وهبط مؤشر «egx100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2% عند مستوى 1261.9  نقطة.
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