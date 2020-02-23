أخبار البورصة المصرية .. سهم " فوديكو" يتصدر القائمة الخضراء





أخبار البورصة المصرية .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم







أخبار البورصة المصرية

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.126 مليار جنيه ، وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية egx30 بنسبة 0.24 % عند مستوى 13688 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01% عند مستوى 1256.1 نقطة ، وهبط مؤشر «egx100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2% عند مستوى 1261.9 نقطة.

ننشر أسعار الأسهم الأكثر إرتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم الأحد ، حيث جاء سهم الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) في المركز الأول بقائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 10% وبسعر 17.8 جنيه ، تلاه سهم الاسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 8.2% وبسعر 2.6 جنيه ثم سهم النيل للادوية والصناعات الكيماوية – النيل بنسبة 7.8% وبسعر 31.1 ، وجاء في المركز الرابع سهم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 5% وبسعر 15 جنيه ، وأخيراً بالمركز الخامس سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 4.9% وبسعر 34.9 جنيه.