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بيان برلماني عاجل حول اختفاء حقن ضمور العضلات

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:38 م
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بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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تقدمت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن اختفاء حقن ضمور العضلات وتجلط الدم في الصيدليات بمصر، وضرورة التدخل لتوفير الكميات المطلوبة.

وأشارت النائبة في بيانها، اليوم الأحد، إلى أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة اختفاء الحقن الخاصة بمرض ضمور العضلات الذي يصيب في الغالب الأطفال، بما يسبب أزمة لدى الأسر ويضعهم في موقف صعب.

وأكدت أن الدواء المعالج لضمور العضلات غير متوفر بالسوق المصري، ما يزيد من معدلات وفاة المصابين به، كما أن العلاجات التي يعتمد عليها المرضى حاليًا تساهم فقط في زيادة عمر المريض وليس علاجه، مطالبة بضرورة تدخل وزارة الصحة بالتعاون مع جهات الدولة والشركات الخاصة لتوفير العلاج الخاص بالمرض لحماية الأطفال.

وتابعت: كما أن مرضى الهيموفيليا الذين يحصلون على العلاج حقن الفاكتور 9، وهي حقن تستخدم كعوامل تجلط للمرضى في حالات النزيف التي تصيب مرضى الهيموفيليا، تحت مظلة التأمين الصحي، يواجهون الصعاب في سبيل الحصول عليها، لافتة إلى أن المرضى يشكون من عدم توافر أدوية هذه الأمراض في الوقت المناسب واستمرار معاناتهم.
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