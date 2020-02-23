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مفاجأة في قائمة برشلونة لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:32 م
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برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
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أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة قائمة فريقه لمباراة نابولي الإيطالي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السان باولو ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وكان فريق برشلونة قد حقق الفوز بالأمس على حساب فريق إيبار بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الاسباني.

 

قائمة برشلونة ضد نابولي

 

تيرشتيجن - نيتو - سيميدو - بيكيه - لانجليت - أومتيتي - فيربو - بوسكيتس - ريكي بويج - مارتن برايثويت - ليونيل ميسي - انطوان جريزمان - بينا - كولادو - جونيور - انسو فاتي - فيدال - راكتيتش - فرانكي دي يونج - ارثور ميلو - اكيمي - اروخو.

 

ويدخل فريق برشلونة تلك المباراة بـ14 لاعبًا فقط من الفريق الأول بعد كثرة الإصابات في الفترة الأخيرة.

 

يذكر أن البارسا أصبح يحتل صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 55 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.



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نادي برشلونة نابولي دوري ابطال اوروبا ترتيب الدورى الاسبانى برشلونة

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