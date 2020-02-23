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تنسيقية شباب الأحزاب تلتقي رئيس الوفد البرلماني القبرصي

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:33 م
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تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
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عقد النائب طارق الخولي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، اليوم الأحد، اجتماعًا مع رئيس الوفد البرلمانى القبرصي على هامش انعقاد الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

يأتي ذلك في إطار دعم لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصرى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وتناول الجانبان تداعيات ما يحدث في منطقة شرق المتوسط واستمرار جهود التنسيق بين القوى السياسية في البلدين لمواجهة أي اعتداءات من جانب الدول الراعية للإرهاب، والتأكيد على حق الدول في استغلال ثرواتها الطبيعية في المناطق الاقتصادية التى تقع في نطاق حدودها وفق احكام القانون الدولي.

كما أكد الجانبان على تقارب وجهات النظر فيما يتعلق بالأزمة الليبية ودعم الحل السياسي على أسس حماية وحدة الدولة الليبية ومواجهة التنظيمات الإرهابية.
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