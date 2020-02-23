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أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان نائبا عن الجيزة

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:30 م
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أبو العينين
أبو العينين
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أدى رجل الصناعة محمد أبو العينين ، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، اليمين الدستورية، بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة د. علي عبد العال
  نائبا عن دائرة الجيزة،  وذلك بعد الإعلان عن فوزه بالأغلبية المطلقة فى الانتخابات التكميلية بدائرة قسم الجيزة أول بحصوله على ٣٦ ألفا و٢١٣ صوتا .
وتنص المادة 104 من الدستور على أن يشترط أن يؤدى النائب أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
وأكد أبوالعينين في تصريحات صحفية، أنّه عازم على إعداد عدد من مشروعات القوانين تساهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتخدم الصناعة وتطورها، إضافة إلى الدفع في اتجاه تعظيم الموارد الموجهة إلى برامج الحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين.
وأضاف أبوالعينين، أنّه سيستمر في الدفاع عن القضايا الوطنية سواء في الداخل والخارج من خلال علاقاته البرلمانية المنتشرة في برلمانات الدول الصديقة. ".

يذكر أن رجل الصناعة محمد أبو العينين أحد البرلمانيين الذين يمتلكون خبرة كبيرة فى معترك الحياة النيابية، حيث اختاره أهالي الجيزة نائبًا لهم فى البرلمان لأكثر من 15 عاما، وحصل في دورتين متتاليتين على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية.. كما أنتخب رئيسا للجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والصناعة والطاقة بمجلس النواب من 1995 إلي 2011، ورئيسا لوفد مصر فى العديد من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية .

وخلال عضويته قدم 10 مشروعات بقوانين هامة تمت الموافقة عليها، جميعها تمس المواطنين البسطاء منها قانون منح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز 20% مما يستحقونه من معاش، وقانون تجريم سرقة الأعضاء البشرية، وقانون لسلامة الغذاء لحماية صحة المصريين، وقانون يتيح محاكمة مرتكي الجرائم ضد المصريين فى الخارج أمام القضاء المصري .. وغيرها.
أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان نائبا عن الجيزة
أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان نائبا عن الجيزة
أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان نائبا عن الجيزة
أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان نائبا عن الجيزة
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