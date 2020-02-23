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غارات روسية تستهدف القوات التركية في إدلب السورية

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:44 م
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غارات روسية
غارات روسية
وكالات
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أعلن المرصد السوري، اليوم الأحد، أن الطائرات الروسية استهدفت محيط تجمع القوات التركية المتمركزة في معسكر المسطومة جنوب مدينة إدلب.

 

وطالت غارات الطائرات الروسية مناطق متفرقة من جبل الزاوية وجبل الأربعين جنوبي إدلب، بالإضافة إلى قصف صاروخي مستمر بعشرات القذائف الصاروخية على مناطق جبل الزاوية.

 

وذكر المرصد السوري، أن تعزيزات ضخمة وصلت لقوات الجيش السوري متمثلة بعشرات العناصر المشاة وآليات ثقيلة على محور كفر سجنة في جبل الزاوية، جنوبي إدلب.

 

وقد رصد المرصد السوري، دخول رتل عسكري جديد لـلجيش التركي من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون، مؤلف من نحو 65 آلية عسكرية، يضم جنودا وآليات ثقيلة توجهت نحو مناطق إحسم والبارة ومحيط كفرنبل في جبل الزاوية، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.

 

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الكلمات المفتاحية

غارات روسية روسيا تركيا القوات التركية ادلب السورية

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