إسرائيل تمنع دخول القادمين من كوريا الجنوبية بعد تفشي "كورونا"

أعادت إسرائيل ما يصل إلى 130 مسافرًا كوريًا جنوبيًا في رحلة قادمة من كوريا الجنوبية في أعقاب تفشي فيروس كورونا.



ووفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، سمح لـ 12 راكبا إسرائيليا فقط بالنزول عند وصول رحلة الخطوط الجوية الكورية إلى تل أبيب.



حظرت إسرائيل على الزوار الكوريين الجنوبيين واليابانيين بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا بين بعض السياح الكوريين الجنوبيين الذين زاروا إسرائيل الأسبوع الماضي.



وحذر خبير اقتصادي صيني مؤثر بالفعل من أن أزمة فيروس كورونا يمكن أن تؤدي إلى انخفاض النمو بنسبة مئوية كاملة هذا العام، لذا تحاول السلطات تحقيق التوازن بين اثنين من المخاطر التي لا يمكن فهمها - إما تأجيج فيروس كورونا عن طريق الضغط أكثر من اللازم على الروتين العادي، أو تمهيد الطريق لانهيار اقتصادها المحلي عن طريق الحفاظ على كل شيء قيد الإغلاق.



وإن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص تحوم بالفعل على حافة الهاوية، ومن المتوقع حدوث موجة من حالات الإفلاس، حيث توقعت شركات البيع بالتجزئة والضيافة مبيعات الوفير على مدار العام القمري الجديد، وحتى المصانع التي أغلقت في عطلة من المتوقع إعادة فتحها في أوائل فبراير.



وفي مدينة شنتشن، المدينة الحدودية التي أصبحت منافسة لهونغ كونغ، تم إخبار الشركات بأنها يمكن أن تستأنف عملها فورًا إذا كانت لديها إجراءات لمكافحة الفيروسات حيث تشمل التطهير، وإعطاء الموظفين على الأقل قناعين يوميًا، وإجراء اختبارات الحرارة، وخططهم.



كما تعد إعادة الموظفين إلى مكتبهم مشكلة أخرى للشركات الجاهزة لإعادة الفتح، حيث قال شياو، وهو مهاجر من سيتشوان، إن حوالي 20 من القوى العاملة في المصنع البالغ عددها 50 فردًا عادوا من أجزاء أخرى من الصين.



وقال وزير النقل في البلاد الأسبوع الماضي، إن أقل من ثلث العمال المهاجرين في البلاد البالغ عددهم حوالي 300 مليون شخص، الذين ينقلون كل شيء من المصانع إلى شبكات البريد السريع والمطاعم، عادوا إلى المدن من العطلات في مدنهم وقراهم الأصلية.



ومع شعر البعض بالقلق من الفيروس، والبعض الآخر غير متأكد مما إذا كانت وظائفهم ستكون مفتوحة، لكن الكثير منهم يكافحون للحصول على وسائل النقل مع قيود جديدة صارمة تهدف إلى إبطاء انتشار المرض، وكانت تذاكر القطار محدودة بحيث لا يتم نقل الركاب على مقربة، وتم إلغاء العديد من خدمات الحافلات.



ولمحاولة مواجهة ذلك، قدمت مقاطعة تشجيانغ 100 مليون يوان (11 مليون جنيه إسترليني) من الإعانات لمساعدة الناس على العودة، وسياسات ضريبية جديدة لدعم الأعمال التجارية، وقد استأجرت حتى السيارات والحافلات والقطارات لنقل الموظفين إلى العمل.



وفي قرار العودة إلى العمل، ربما يكون المسؤولون يقيمون الانتشار السريع لفيروس كورونا في أماكن أخرى كما تظهر الحالات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتزداد أعداد الأقرب إلى الوطن في الدول الآسيوية المجاورة.



كما إعتقد العديد من خبراء الأمراض المعدية الآن أنه من المحتمل أن يصبح وباءً، وحتى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسيس، حذر من أن نافذة الاحتواء "تضيق".



وإذا لم تتمكن عمليات إيقاف الحجر الصحي وإغلاق الأعمال من إيقاف "فيروس كورونا" بالطريقة التي أوقفت بها "سارس" في عام 2003، فإن كلفتها الثقيلة على الاقتصادات المحلية - والسكان - تبدو أقل قابلية للدفاع، في الصين وخارجها.