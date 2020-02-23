مسؤولون: مقتل 9 وإصابة 37 في تركيا إثر زلزال إيران

أعلن مسؤولين حكوميين، أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وانهارت مئات المباني في جنوب شرق تركيا، اليوم الأحد، بعد زلزال بلغت قوته 5.7 درجة بالقرب من الحدود مع إيران، مما أسفر عن إصابة العشرات في قرى وبلدات في كلا البلدين.

أعلن مسؤولين حكوميين، أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وانهارت مئات المباني في جنوب شرق تركيا، اليوم الأحد، بعد زلزال بلغت قوته 5.7 درجة بالقرب من الحدود مع إيران، مما أسفر عن إصابة العشرات في قرى وبلدات في كلا البلدين.

وقالت وزارة الصحة التركية، إن ثلاثة من القتلى من الأطفال وأًصيب 37 تركيًا بينهم تسعة في حالة خطيرة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الصحة التركية، إن ثلاثة من القتلى من الأطفال وأًصيب 37 تركيًا بينهم تسعة في حالة خطيرة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".