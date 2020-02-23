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"صندوق النقد": فيروس كورونا سيقلص النمو الصيني إلى 5.6 %

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:27 م
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بوابة الفجر
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قالت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة للصندوق أمس، "إن فيروس كورونا الآخذ في الانتشار بسرعة سيقلص على الأرجح النمو الاقتصادي في الصين هذا العام إلى 5.6 في المائة، نزولا عن توقعاته في شهر(يناير) 0.4 نقطة مئوية، والنمو العالمي 0.1 نقطة مئوية".


وبحسب "رويترز"، قدمت المديرة العامة للصندوق هذه التوقعات لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في أكبر 20 اقتصادا في العالم خلال اجتماع في الرياض، لكنها ذكرت أن "الصندوق ينظر في سيناريوهات أكثر حدة إذا استمر التفشي لفترة أطول وزاد انتشاره على نطاق عالمي".


وأبلغت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الاجتماع في الرياض أن تأثير الوباء قد يكون قصير الأجل، لكنه يتزامن مع اقتصاد عالمي يعاني "الهشاشة".


وتوقعت جورجييفا أن التأثير الاقتصادي للوباء سيؤدي إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي للصين يليه انتعاش قوي. لكنها حذرت من أن الوضع قد يترك عواقب وخيمة على الدول الأخرى، حيث بدأ الوباء ينتشر.

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