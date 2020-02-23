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بختام التعاملات .. تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.72%

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:20 م
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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 سوق دبى المالى

أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.72% خاسرا 19.71 نقطة ليغلق عند مستوى 2717.80 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم 121.2 مليون سهم محققة ما قيمته 85.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1316 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفعت 6 أسهم، وانخفض 21 سهما، واستقرت 6 أسهم.

 
وهبطت 7 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، حيث جاء على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.49%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.73%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.88%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.48%، ثم قطاعى العقارات والخدمات بنسبة 0.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة  بسوق دبي اليوم ، سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.52%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 1.76%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 9.96%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 3.18%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 71.2 مليون ورقة بقيمة 15.2 مليون درهم.
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