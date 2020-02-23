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إسلام حامد يشارك في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:20 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يشارك اللاعب إسلام حامد المصنف رقم 20 عالميًا ورقم 18 أوليمبياً والذي تقوم أندية وادى دجلة برعايته، في رحلته للتأهل والمنافسة في طوكيو 2020، في بطولة كأس العالم للخماسي حديث، ضمن التصفيات المؤهلة للأولمبياد، والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 26 فبراير الجاري حتى الأول من مارس المقبل، على ملاعب نادي بلاتينيوم في القاهرة الجديدة. 


كما يشارك في البطولة 500 لاعب ومدرب إداري من 40 دولة مختلفة، ويمثل مصر 12 لاعب ولاعبة، من بينهم اللاعب إسلام حامد الذي فى حالة فوزه فى هذه البطولة سيصعد لقائمة أفضل 6 لاعبين فى التصنيف.

 

تقوم أندية وادى دجلة وفقًا لمذكرة التعاون التي وقعتها المجموعة مع وزارة الشباب والرياضة، لرعاية عدد من أبطال مصر المتأهلين في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وتقديم أوجه الدعم الفني والمادي المختلفة لهم، حيث أظهر هؤلاء المؤهلين أدءًا متميزًا على مختلف الأصعدة، وتمكنوا من حصد عدد من الألقاب التي عززت من موقفهم للمنافسة في الأولمبياد.

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