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عاجل.. مركز سموم يحذر المواطنين من مخاطر "سمك الفيليه"
الأحد 23/فبراير/2020 - 03:19 م
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محمد رجب - دينا حسن
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أصدر مركز الإسكندرية للسموم، التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، بيانا، اليوم الأحد، حذر فيه المواطنين من تناول سمك الفيليه.
وجاء تحذير المركز، بعدما استقبل خلال الأيام الماضية، عددًا من الحالات المُصابة بأعراض عصبية مثل تنميل حول الفم وبالأطراف، وذلك إثر تناولهم للسمك المذكور من مصادر عديدة.
وناشد المركز، المواطنين بعدم تناول السمك مجهول المصدر، مؤكدًا أنه في حالة تناوله والشعور بأي من الأعراض المذكورة لابد من سرعة التوجه إلى المركز للخضوع للفحوصات اللازمة وعلاج تلك الأعراض.
وجاء تحذير المركز، بعدما استقبل خلال الأيام الماضية، عددًا من الحالات المُصابة بأعراض عصبية مثل تنميل حول الفم وبالأطراف، وذلك إثر تناولهم للسمك المذكور من مصادر عديدة.
وناشد المركز، المواطنين بعدم تناول السمك مجهول المصدر، مؤكدًا أنه في حالة تناوله والشعور بأي من الأعراض المذكورة لابد من سرعة التوجه إلى المركز للخضوع للفحوصات اللازمة وعلاج تلك الأعراض.
وحذرت تقارير سابقة، من خطورة تناول سمك الفيليه، وخاصة الفيتنامي منه، الذي يتربى في مياه عادمة، كما لسمك الفيليه عدة أنواع أخرى كالهامور، والبينجاسوس الآسيوي.
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