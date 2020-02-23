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غدا.. فصل الكهرباء عن ١٤ منطقة بمركز نقادة في قنا

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:18 م
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عمود كهرباء
عمود كهرباء
بسام عبدالحميد
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أعلنت إدارة هندسة كهرباء نقادة بقنا، فصل التيار الكهربائي عن ١٤ منطقة بنقادة، لتركيب كابلات كهربائية لعملية الصرف الصحي، غدا الاثنين، من الساعة ٦ صباحا حتى الساعة ١٢ ظهرا، على أن تعود فور الانتهاء من أعمال التركيب.

وأعلنت الإدارة أن المناطق هي (حاجر دنفيق - دنفيق - الحرزات - العربات - أسمنت - عزبة طايع - بشلاو - صوص - عزبة المولى - عمارات الشباب بنقادة الجديدة - عمارات الإسكان - بنزينة وطنية - قرقطان - نجع الجريدة).
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الكلمات المفتاحية

نقادة فصل الكهرباء المنيا الكهرباء

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