غدا.. فصل الكهرباء عن ١٤ منطقة بمركز نقادة في قنا

أعلنت إدارة هندسة كهرباء نقادة بقنا، فصل التيار الكهربائي عن ١٤ منطقة بنقادة، لتركيب كابلات كهربائية لعملية الصرف الصحي، غدا الاثنين، من الساعة ٦ صباحا حتى الساعة ١٢ ظهرا، على أن تعود فور الانتهاء من أعمال التركيب.



وأعلنت الإدارة أن المناطق هي (حاجر دنفيق - دنفيق - الحرزات - العربات - أسمنت - عزبة طايع - بشلاو - صوص - عزبة المولى - عمارات الشباب بنقادة الجديدة - عمارات الإسكان - بنزينة وطنية - قرقطان - نجع الجريدة).