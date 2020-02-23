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عاجل.. إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم بالبرلمان

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:16 م
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إلهامي عجينة
إلهامي عجينة
عبداللطيف هيبة
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عقد مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، جلسة استماع للنائب إلهامى عجينة، اليوم الأحد، للنظر في الشكاوى المقدمة ضده.

وعقب الانتهاء من الاستماع إلى أجوبة النائب فيما هو منسوب إليه، انتهى مكتب المجلس إلى إحالة "عجينة" للجنة القيم، للنظر في المخالفات والشكاوى المنسوبة إليه.

كان الدكتور على عبد العال، أحال خلال الجلسة العامة للمجلس، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة.

وأحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى إلى لجنة الشئون الدستورية التشريعية، ومشروع قانون بتعديل أحكام قانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتى الشئون الدينية والتضامن الاجتماعي.

كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 96 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان.
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