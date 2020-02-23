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صدمة جديدة لجماهير برشلونة

الأحد 23/فبراير/2020 - 03:31 م
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برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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رفض جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة فكرة الاستقالة قبل نهاية فترة ولايته بسبب حالة التراجع التي ضربت الفريق.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن بارتوميو لا ينوي الاستقالة من رئاسة برشلونة ويخطط لإنهاء ولايته في صيف 2021.

وأوضحت أن بارتوميو رفض الاستجابة لضغط أعضاء مجلس الإدارة، وجماهير برشلونة التي أطلق صافرات ورفعت قطع قماش بيضاء ضد الرئيس خلال مباراة إيبار، أمس السبت.

وجاء غضب الجمهور بسبب أن تقارير إسبانية زعمت تعاقد بارتوميو مع إحدى شركات التواصل الاجتماعي لتشويه سمعة بعض لاعبي ورموز النادي ومنهم ليونيل ميسي

ويرى بارتوميو أن أي مدير في برشلونة يشعر بالغضب من سياسته، فإن عليه الرحيل، وسيتم تغطية دوره في النادي حتى موعد الانتخابات في 2021.
 

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