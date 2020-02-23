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"المركزى الصيني" يعتزم خفض أسعار الفائدة لمساعدة الشركات

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:49 م
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بوابة الفجر
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يعتزم بنك الشعب الصيني توجيه أسعار الفائدة في السوق بشكل عام نحو مستويات أقل والمحافظة على توفر السيولة بشكل ملائم لمساعدة الشركات المتضررة من فيروس كورونا.


وخفضت الصين عديدا من أسعار الفائدة الرئيسة خلال الأسابيع الأخيرة من بينها سعر الإقراض القياسي يوم الخميس الماضي في محاولة لخفض الضغوط المالية على الشركات التي تواجه أنشطتها خللا كبيرا بسبب تفشي فيروس كورونيار دولار) من أجل مساعدة أرباب العمل على الاحتفاظ بأعمالهم. 
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