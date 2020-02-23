انخفاض جديد لسعر الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات الصباحية

شهد سعر الدولار اليوماليوم الأحد 23-2-2020، حالة من الانخفاض خلال ختام التعاملات الصباحية في البنوك العاملة في مصر، حيث تراجع سعره بمقدار قرشين في البنك الأهلى المصرى مسجلا 15.51 جنيه للشراء، 15.61 جنيه للبيع، وننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، في عدد من البنوك بعد تراجعه والتى جاءت كالتالى:









سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.51جنيه للشراء، و 15.61جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.49 جنيه للشراء، و 15.59جنيه للبيع ، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.51 جنيه للشراء، و 15.61 جنيه للبيع.









وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.51جنيه للشراء، و 15.61جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.50جنيه للشراء، و 15.60جنيه للبيع ، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.49جنيه للشراء، و 15.59جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.49 جنيه للشراء، و 15.59جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.51 جنيه للشراء، و 15.61جنيه للبيع، و سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى وسجل 15.49 جنيه للشراء، وسجل 15.59 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة وسجل 15.50 جنيه للشراء، و 15.60 جنيه للبيع.



