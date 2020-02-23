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نائب محافظ الفيوم: تفعيل رقم "واتساب" لتلقي شكاوى القمامة

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:46 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، اليوم الأحد، عددًا من إدارات ديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل بها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبحث آليات تطويرها وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والرد عليها. 

وتفقد نائب المحافظ سير العمل بإدارات خدمة المواطنين ومنظومة الشكاوى الحكومية والبوابة الإليكترونية، موجهًا بربط جميع الجهات بالديوان العام على منظومة الشكاوى، وتخصيص مكان لائق لاستقبال المواطنين.

وأشار إلى أهمية تطوير منظومة خدمة المواطنين وربطها بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة للعمل على تذليل العقبات أمام الاستجابة لحل مشكلات المواطنين، والعمل بشكل جديد في التواصل مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وحل كافة المشكلات في أقل وقت ممكن.

وأكد على العاملين بإدارة خدمة المواطنين سرعة الاستجابة للشكاوى وتقليل زمن الرد عليها، مشيرًا إلى تفعيل رقم "واتس آب" لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أماكن تجمع القمامة لتكليف المسئولين المختصين بسرعة رفعها أولًا بأول.

كما وجه بتوفير خط تليفون بالإدارة، وكذا التنسيق الدائم مع جميع الجهات لحسم الشكاوى في أسرع وقت، موضحًا أهمية التطوير في توفير بيانات دقيقة بشكل إحصائي دوري، يتم خلالها توضيح نسب المشكلات التي تم استقبالها والرد عليها.
نائب محافظ الفيوم: تفعيل رقم "واتساب" لتلقي شكاوى القمامة
نائب محافظ الفيوم: تفعيل رقم "واتساب" لتلقي شكاوى القمامة
نائب محافظ الفيوم: تفعيل رقم "واتساب" لتلقي شكاوى القمامة
نائب محافظ الفيوم: تفعيل رقم "واتساب" لتلقي شكاوى القمامة
نائب محافظ الفيوم: تفعيل رقم "واتساب" لتلقي شكاوى القمامة
نائب محافظ الفيوم: تفعيل رقم "واتساب" لتلقي شكاوى القمامة
نائب محافظ الفيوم: تفعيل رقم "واتساب" لتلقي شكاوى القمامة
نائب محافظ الفيوم: تفعيل رقم "واتساب" لتلقي شكاوى القمامة
نائب محافظ الفيوم: تفعيل رقم "واتساب" لتلقي شكاوى القمامة
نائب محافظ الفيوم: تفعيل رقم "واتساب" لتلقي شكاوى القمامة
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