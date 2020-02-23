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السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد يوجه خطابا لمواطنيه

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:44 م
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سلطان عمان
سلطان عمان
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أكد سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، أن بلاده ماضية على طريق البناء والتنمية كما رسمه السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

 

وقال السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، في خطابه اليوم الأحد: "سنحرص على أن تبقى بلادنا ناشرة للسلام".

 

وأضاف سلطان عمان: "سنتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة"، مشيرًا إلى الاهتمام بدراسة آليات صنع القرار الحكومي وتطويرها.

 

وتابع: "النظام الأساسي للدولة كفل حرية التعبير حريصون على أن تحصل المرأة على حقوقها التي كفلها القانون".

 

وقد أصدر السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، تعديلات على النشيد الوطني الذي كان يتضمن كلمات تشير إلى السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

 

والجدير بالذكر، أن السلطان قابوس تولّى الحكم لنحو 50 عاما، توفي في العاشر من يناير الماضي عن 79 عاما. ولم يكن قابوس متزوجا ولا أبناء أو أشقاء له ليرثوا الحكم من بعده، بل أبناء عمومة فقط.

 

 

 

 

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