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عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:35 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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اعترفت الخادمة المتهمة بتصوير سيدة مسنة وهي تبكي، في منطقة الطالبية، بارتكاب الواقعة المشار إليها وتصويرها مقطع الفيديو، ونشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأضافت الخادمة"ص"، 35 سنة، في التحقيقات معها اليوم الأحد، أنها كانت تعمل لدي السيدة المسنة منذ فترة، وتركت العمل قبل عدة أشهر، ولدى محاولتها الرجوع إلى عملها مرة أخرى، رفضوا، متابعة: "نشرت الفيديو علشان انتقم منهم لأنهم قطعوا أكل عيشي".

ونجح رجال مباحث الجيزة، في القبض على السيدة المتهمة في واقعة الفيديو الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه "مسنة" تبكي بشدة لرفض خادمتها إدخالها الحمام.
كان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغًا للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من "ح. ح" 75 سنة، مستشار لوزير الكهرباء الأسبق، يقول فيه: إنه فوجئ بانتشار مقطع فيديو لزوجته المدعوة "عايدة"، 76 سنة، مصابة بجلطة في المخ تبكي وتتوسل دخول الحمام من سيدة ترفض الاستجابة لطلبها، واتهم خادمته، 35 سنة، كانت تعمل طرفهم، أنها وراء ارتكاب الواقعة، لتركها العمل منذ فترة.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة، وظروفها ودوافعها، وتوصلت تحريات فريق البحث بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى مكان الخادمة، وجار إعداد عدة أكمنة لضبطها.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداولوا مقطع فيديو لسيدة مسنة تبكي بشدة، لرفض فتاة غير معروف إن كانت قريبتها أو مشرفة دار رعاية، إدخالها الحمام.

وظهرت السيدة المسنة تبكي بشدة، فيما ظهر صوت الفتاة تقول: "أنا مش هدخل حد، هي لسة طالعة من الحمام، هتطلعي قلتي آه هطلع"، مضيفة: "مورناش إحنا إلا الحمام اعمليها على نفسك، وعمي حسين بيقولك اعمليها على نفسك، بس يا عايدة، يلا كملي السندوتش يلا".
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