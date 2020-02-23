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حبس خادمة وعامل 4 أيام لسرقتهما مشغولات ذهبية بمصر الجديدة

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:29 م
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المشغولات الذهبية
المشغولات الذهبية
نسمة رمضان
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أمرت نيابة مصر الجديدة، اليوم الأحد، بحبس خادمة وعامل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية بمصر الجديدة.

البداية بتلقي ضباط قسم شرطة مصر الحديدة، بلاغا من "ك. ع" 65 سنة، ربة منزل، بسرقة مشغولاتها الذهبية عبارة عن 5 أطقم، من داخل شقتها بمصر الحديدة، واتهمت خادمتها وهي "ر. س" 27 سنة، بارتكابها للواقعة.

وبالبحث وإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة مع شريكها "ع. ع" 47 سنة، التي قامت بتسليمه االمشغولات الذهبية المستولى عليها بقصد التصرف فيها.

وبتقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة بأماكن تواجده، تم ضبطه، وبحوزته المشغولات الذهبية عبارة عن "5 غوايش، 2 كوليه، 2 أنسيال، 50 ألف جنيه".

وبمواجهته بأقوال المتهمة الأولى، وبما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكابه للواقعة، وتم استدعاء المحني عليها وتعرفت على المتهمة والمضبوطات، واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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