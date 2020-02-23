وقف معارضة محام في اتهامه بسب وزير العدل الأسبق





وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم ردد عبارات "طلب شهادة أحد أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة لبيان جدية ذلك المشروع وإلا يكون الشاكين قد قاموا بالنصب على قضاة مصر وتورطهم في مشروع وهمي"، وهي أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقابهم بالعقوبات المقررة قانونا لجريمة النصب على النحو المبين بالتحقيقات.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، وقف المعارضة المقدمة من المحامي علي طه، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنتين بتهمة سب وقذف المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية.وصدر القرار برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.وعاقبت الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المحامي علي طه، بالحبس سنتين، بتهمة سب وقذف المستشار أحمد الزند و2 مستشارين بنادي القضاة.وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 50 لسنة 2019، أن "طه"، 44 سنة، محامٍ، قذف علنا المجني عليهم المستشارين أحمد الزند، عبدالله فتحي، محمد عبد الخالق، حال كونهم موظفون عموميون، بأن أسند إليهم حال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 12601 لسنة 2014، جنح الدقي بصفته وكيلا عن المتهم فيها، ارتكابهم لجريمة نصب على قضاة مصر.