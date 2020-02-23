محافظ الإسماعيلية: خدمة المواطنين أولوية





وأشار إلى أنه يسعى جاهدا بكل ما لديه من إمكانيات للعمل على تلبية وتحقيق آمال وطموحات شعب الإسماعيلية ومواطنيها بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم والحفاظ على المصلحة العامة للجميع.



وجاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي عقده محافظ الإسماعيلية مع عدد من المواطنين الذين توافدوا على ديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد على لعرض مطالبهم وشكاواهم.



واستمع محافظ الإسماعيلية، إلى مطالب المواطنين وشكاواهم فردا فردا كل على حدة والتي تنوعت فيما بين طلبات مساعدات مالية وإعانات عاجلة وعلاج على نفقة الدولة وطلبات توفير سكن للأولى بالرعاية وفرص عمل للشباب وأعطى المحافظ تعليمات وتكليفات للمسؤلين باتخاذ اللازم لسرعة حلها وإيجاد حلولا جذرية لتلك المشكلات في أسرع وأقل وقت ممكن.



ونوه بأنه يسعد بلقاء المواطنين والتواصل والتفاعل معهم عن قرب والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، وبأن خدمة المواطنين وتيسير تقديم الخدمات الأساسية والضرورية لهم تأتي على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذي.





واختتم بأن هذا المبدأ هو الأساس والركيزة الأساسية لمنهج العمل خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.



أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن خدمة المواطنين وبذل أقصى جهد لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وفقا للقانون والإمكانيات المتاحة، تأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذي.