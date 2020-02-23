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تطعيم 69263 ضد شلل الأطفال بالبحر الأحمر

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:27 م
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الحملة
الحملة
محمد طه
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، الانتهاء من فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بمختلف مدن المحافظة بنسبة بلغت 100.5% من الأطفال المستهدفين.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم بالحملة بلغ 69263 طفلا، بمشاركة 241 فرقة تطعيم، كما بلغ عدد العمارات والمنازل التي تم المرور عليها 49827، مشيرا إلى أنه تم تطعيم عدد من الأطفال الأجانب المقيمين بالمحافظة ضمن الحملة.

يذكر أن هذه الحملة التي جاءت برعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بدأت فعالياتها يوم الأحد 16 فبراير الماضي، واستمرت حتى الأربعاء 19 من الشهر نفسه.
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شلل الأطفال حملة شلل الأطفال تطعيم

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